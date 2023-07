Van Dijk si propone: “Io capitano del Liverpool? Sarebbe un onore”

Dopo l' addio di Jordan Henderson , in casa Liverpool occorre ancora nominare in modo ufficiale chi porterà la fascia da capitano al braccio al suo posto. Potrebbe essere arrivato il momento di Virgil van Dijk che già in alcune occasioni aveva avuto modo di guidare con la sua leadership la squadra.

FASCIA - "Per me sarebbe un grande onore", ha subito esordito Van Dijk a proposito del diventare capitano dei Reds. "Il capitano non è ancora stato annunciato, quindi non posso dire molto su questo tema. Ma io sono già stato capitano di diverse squadre (Olanda compresa, ndr) e per me è stato motivo d'orgoglio. Vedremo cosa sarà deciso in futuro, ma ripeto che per me sarebbe davvero un grande onore indossare la fascia al Liverpool".