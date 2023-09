Bufera Ajax-Feyenoord, Van Basten: “Basta, bisogna fermare il calcio in Olanda”

Intervenuto a Ziggo Sport su quanto accaduto durante la gara di Eredivisie tra Ajax e Feyenoord alla "Johan Cruijff Arena", Marco Van Basten ha utilizzato parole molto dure per descrivere l'episodio in Eredivisie

Momento abbastanza buio per il calcio olandese, al centro delle polemiche dopo quanto accaduto durante Ajax-Feyenoord, sfida di cartello della Eredivisie. La gara infatti, è stata interrotta alla fine del primo tempo a causa di continui lanci di fumogeni in campo. Successivamente, quando il risultato alla "Johan Cruijff Arena" era sul 3-0 per gli ospiti, parte dei tifosi ha anche abbandonato lo stadio dei lancieri. Una situazione surreale, che ha scosso anche l'ex Ajax e Milan Marco Van Basten, icona del calcio olandese. Come dichiarato dall'ex attaccante rossonero ai microfoni di Ziggo Sport, l'unica soluzione sarebbe "fermare il calcio in Olanda, perchè non si possono più vedere questi episodi durante le partite" - sostiene Marco Van Basten.