Verratti a Neymar: “Giocare con te è stato incredibile, tu sei speciale…”

Non è mancato il messaggio d'addio ed in bocca al lupo da parte di Marco Verratti nei confronti di Neymar. Il centrocampista ha condiviso lo spogliatoio con O Ney per anni e, per ironia della sorte, quest'estate sono finiti entrambi in uscita dal Psg. Il brasiliano ha già lasciato Parigi e si è trasferito ufficialmente all'Al-Hilal. Questo il messaggio dell'ormai ex compagno: "Giocare così tanti anni insieme nella stessa squadra è stato incredibile. Che dire, ti auguro tutto il meglio per la tua nuova avventura e per il nuovo campionato. Sei una persona speciale, amico mio" ha scritto sui propri profili social. Dopo un continuo tira e molla, O Ney ha deciso per il trasferimento in Arabia Saudita, possibilità valida anche per Verratti. Chissà se i due si rincontreranno presto...