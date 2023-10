Verratti ha le idee chiare: “Prima del ritiro tornerò a giocare per il Pescara”

Intervenuto a Rete8, Marco Verratti ha parlato del futuro. Il centrocampista ha lasciato il Psg quest'estate per trasferirsi in Qatar, all'Al-Arabi, tra le espressioni sorprese di tifosi e appassionati. Non giocherà in Serie A, ma non è detto che non tornerà in Italia. Sogno del centrocampista è infatti quello di vestire nuovamente la maglia che lo ha lanciato nel grande calcio, quella del Pescara. "Ora sono all'Al Arabi e mi trovo bene, qui per il movimento. Credo però che prima di ritirarmi tornerò a giocare nel Pescara. Si, credo proprio di si. Lo farò per stare vicino ad amici e famiglia. Adesso guardo sempre le partite dei biancazzurri in tv, mi piace". Verratti non ha solo vestito la maglia del Pescara ma ci è cresciuto, sin da quando era un adolescente con un sogno nel cassetto arrivando poi ad essere un calciatore di fama mondiale.