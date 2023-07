Vidal, addio anticipato al Flamengo ma resta in Brasile

Arturo Vidal pronto a dire addio al Flamengo. Il giocatore anticipa i saluti prima della scadenza del contratto a dicembre. O Globo è sicuro che l'ex centrocampista anche di Juventus e Inter saluterà prossimamente la formazione rossonera per andare altrove. Al momento, però, non ci sarà l'annunciato ritorno in Cile come sembrava desiderare il calciatore. Infatti, pare che nel futuro del Guerriero possa esserci ancora una formazione brasiliana.