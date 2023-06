Arturo Vidal è pronto a cambiare, ancora, maglia. A confermarlo è stato lo stesso centrocampista, ex anche di Bayern, Juventus e Inter. Il giocatore, ora al Flamengo , non continuerà la sua esperienza con la formazione brasiliana oltre la naturale scadenza del contratto prevista per il 31 dicembre del 2023.

Dal ritor del Cile, come riportato da Globo, ecco l'annuncio del Guerriero: "Non resterò in Brasile, vorrei tornare al Colo Colo. Mi piacerebbe. Ma devo analizzare bene la situazione. Voglio godermi il resto del mio contratto, vincere i tre titoli che ci restano e poi si vedrà. Parlarne ora è una mancanza di rispetto per gli altri club".