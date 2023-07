Vidal all’Athletico Paranaense: “Voglio vincere. Vedrete la migliore versione di me”

Sul sito del club e sui canali social tutti i dettagli dell'operazione e anche le prime dichiarazioni del Guerriero: "Vedrete il miglior Vidal che abbiate mai visto qui in Brasile. Mi sento spettacolare. Questa nuova fase della mia vita sarà la migliore", le parole di King Arturo. "Ho conquistato tante cose, ma ho ancora tanti sogni. Voglio continuare a vincere fino al giorno del mio pensionamento. Questo è un passo importante quanto i sogni che ho. Per continuare a lottare per la Libertadores, per continuare a vincere titoli".