Vinicius chiama anche Mbappé: “Al Real Madrid lo vogliono tutti, speriamo…”

Molte volte leva importante per far si che un trasferimento diventi realtà è l'intervento di un calciatore. Così è stato per l'approdo di Bellingham al RealMadrid, sotto consulto di Vinicius che più volte ha provato a convincerlo della grandezza del club. Così FranceFootball ha provato a chiedere al brasiliano se possibile fare lo stesso anche per un altro pallino dei blancos, Kylian Mbappé. La sua risposta è per nulla scontata.