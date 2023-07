Vinicius difende Mendy: “Perso 2 anni di carriera. Chi ti ripagherà dei danni psicologici?”

Cinque mesi dopo essere stato assolto dalla maggior parte delle accuse contro di lui in un primo processo, il calciatore francese Benjamin Mendy è stato dichiarato non colpevole di stupro e tentato stupro dal tribunale di Chester, nel Regno Unito. Le prime accuse risalgono a quasi due anni fa, due anni in cui, ovviamente, il giocatore ha dovuto fare i conti con una situazione davvero negativa nei suoi confronti.