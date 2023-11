Vinicius ko, il Real Madrid corre ai ripari: per gennaio spunta l’idea Werner

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Spox, al Bernabeu potrebbe sbarcare Timo Werner , attualmente in forza al Lipsia. Il classe ’96, che vanta una lunga esperienza anche con la nazionale tedesca, potrebbe lasciare nuovamente il Lipsia a metà stagione, dopo essere tornato nell’estate 2022 nel club che lo lanciò nel grande calcio tra il 2016 e il 2020, prima del passaggio al Chelsea per un salto di qualità non avvenuto. A Stamford Bridge Werner ha al contrario deluso per due stagioni, per poi rilanciarsi su buoni livelli a Lipsia nella scorsa stagione.

Quest’anno la media-gol è tornata ad abbassarsi, con appena due gol realizzati in 13 presenze tra Bundesliga e Champions League, complice anche un minutaggio piuttosto limitato. Werner è infatti chiuso da Openda, Sesko e Poulsen e anche per questo il Lipsia starebbe valutando l’ipotesi di cederlo per rientrare almeno in parte dei quasi 30 milioni spesi un anno e mezzo fa per riportarlo alla base. Il Real Madrid potrebbe rappresentare per Werner una nuova opportunità in un top club, seppur come attaccante di complemento e prevedibilmente con poco spazio a disposizione.