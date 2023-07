Vinicius, non solo calcio: in vacanza diventa… giocatore di Football Americano

Non solo calcio per l'attaccante brasiliano. Nel tempo libero si diverte con un giocatore professionista di Football Americano.

Come spesso accade, i calciatori quando vanno in vacanza staccano la spina del mondo del pallone e si dilettano in altre attività. Ha cambiato sport, in questo senso, l'attaccante del Real Madrid e del Brasile , Vinicius .

Il giocatore, infatti, si trova in vacanza a Rio De Janeiro - o per lo meno è qui che si è geolocalizzato su Instagram - e ha mostrato come si sia allenato a Football Americano. Non solo. Per lui non è stato solo un momento di svago ma, forse, una vera e propria lezione privata data che negli scatti social pubblicati, insieme a lui c'era il giocatore professionista dei Minnesota Vikings, JustinJefferson.