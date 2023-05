Vinicius: “Spagna razzista, sono forte e andrò fino in fondo anche se lontano da qui”

L'attaccante brasiliano vittima di insulti razzisti durante la partita contro il Valencia in campionato.

Sfogo social di Vinicius, attaccante brasiliano del Real Madrid, che ha dovuto fare i conti con gli insulti razzisti che gli sono arrivati da parte del pubblico del Mestalla, casa del Valencia, durante l'ultima sfida di Liga disputata.

Per il giocatore, anche la beffa successiva dell'espulsione, arrivata per uno schiaffo ad un rivale. Sui social, Vinicius ha sfogato la sua rabbia per tutto quello che è capitato.

"Non è stata la prima volta, né la seconda, né la terza. Il razzismo è ormai consuetudine nella Liga", ha esordito Vinicius. "Il campionato pensa che sia normale, lo fa anche la Federazione e gli avversari lo incoraggiano. Mi dispiace tanto. Il campionato che un tempo vantava giocatori come Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi oggi appartiene ai razzisti. Una Nazione bella, che mi ha accolto e che amo, ma che ha accettato di esportare nel mondo l'immagine di un Paese razzista. Mi dispiace per gli spagnoli che non sono d'accordo, ma oggi, in Brasile, la Spagna è conosciuta come un Paese di razzisti".

Il messaggio scritto sui social dal brasiliano si conclude poi con parole che potrebbe anche far pensare all'addio: "E sfortunatamente, per tutto ciò che accade ogni settimana, non posso difenderlo. Sono d'accordo. Ma io sono forte e andrò fino in fondo contro i razzisti. Anche se lontano da qui".