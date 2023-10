Portogallo, Martinez: “Cristiano Ronaldo è il nostro punto di riferimento”

RONALDO: "Cristiano sta bene, gioca tanti minuti e segna tanti gol con il suo club. Ora è tornato con noi in Nazionale e ha tantissima esperienza, che torna importante per il resto della squadra. Lui rappresenta uno stimolo e un vero e proprio punto di riferimento per i giovani e per gli stessi compagni. In ogni caso, stiamo facendo tutti il massimo quindi i complimenti vanno al gruppo. Il calcio non è uno sport individuale, è una partita di tutti e l'impegno non sta mancando". Successivamente la delusione in Qatar in molti davano Cristiano Ronaldo per spacciato e invece no. Con Martinez alla guida della Nazionale, Cr7 è rimasto ed è sempre più importante.