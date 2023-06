Premier League, FA Cup e, finalmente, Champions League. Il Manchester City di Pep Guardiola è riuscito nell'impresa di fare il Treble in questa stagione e sebbene la festa difficilmente si fermerà a breve, c'è chi, come Arsene Wenger , già si interroga sul futuro della squadra.

L'esperto ex manager dell'Arsenal ha analizzato quello che potrebbe essere il futuro dei Citizens tra mercato e motivazioni eventualmente da ritrovare dopo aver vinto già tutto. "Il Manchester City è pronto per una nuova sfida? Riusciranno a trovare le motivazioni per una nuova sfida?", si è domandato Wengera beIN SPORTS come sottolineato dal Mirror.