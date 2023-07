Wenger si sbilancia sull’Arsenal: “Vinceremo la Premier League”

Il commento dell'ex manager Gunners sulla campagna acquisti della squadra e la forza in vista della prossima stagione.

Arsene Wenger, storico ex allenatore dell'Arsenal, ha dato la sua personale benedizione alla squadra Gunners in vista della prossima stagione. L'ex manager ha avuto modo di parlare della squadra allenata da Arteta ed in particolare dei rinforzi che sono arrivati dal mercato. nello specifico all'acquisto record Declan Rice ma anche a Timber e Havertz.