Widmer: “In Arabia neanche per 200 milioni”

"Il denaro è sempre stato un problema nel calcio professionistico, ma negli ultimi anni è diventato più importante", ha detto Widmer. "Dobbiamo stare attenti che i giocator non vengano spinti avanti e indietro come tessere del dominio". A livello personale, poi, il giocatore ha detto: "Non riesco a immaginare di giocare lì, nemmeno per 200 milioni l'anno".