Xabi Alonso allontana il Real Madrid: “Concentrato sul Bayer Leverkusen”

Le parole del tecnico in conferenza stampa, il quale ha allontanato il progetto blancos per concentrarsi sul Bayer

XabiAlonso si è espresso sulle voci di mercato che lo accostano al RealMadrid. Il tecnico del Bayer Leverkusen ha già vissuto l'ambiente blancos da calciatore, in particolare nel 2013-2014 quando vinse la Champions. Per quanto ne apprezzi lo spogliatoio, l'ex centrocampista ha preso le distanze da tali rumor:"Non sono sorpreso da queste voci. Ne ho già avuto a che fare da calciatore. Posso solo dire che la mia testa è concentrata al 100% nel finire questa stagione con il Leverkusen e pensare alla prossima".