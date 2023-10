Xavi fa 100 al Barcellona ed elogia l’Inter: “Tatticamente sono incredibili…”

Piovono elogi per l'Inter di Simone Inzaghi. Non quella nuova prima in campionato ed in rampa di lancio, ma quella dello scorso anno, scorbutica ed imprevedibile, che sorprendentemente riuscì ad arrivare in finale di Champions League. A riguardo ne ha parlato l'allenatore del Barcellona, Xavi, che presto collezionerà la sua 100esima presenza nella panchina blaugrana. Mundo Deportivo lo ha sottoposto a un curioso format: 10 domande, 10 risposte.