Xavi, nome a sorpresa: “Ecco chi è il miglior giocatore con cui ho lavorato da mister”

La stagione di calcio si è conclusa per il Barcellona e mister Xavi ed è tempo di bilanci ma anche di curiosi aneddoti e sogni. Dopo aver vinto la Liga 2022-23, il tecnico blaugrana ha parlato a Jijantes sottolineando anche che tipo di giocatore vorrebbe nella sua squadra per il futuro. In tal senso, l'allenatore dei catalani ha fatto un esempio con un paragone ad uno storico atleta da lui, tra l'altro, già allenato.

MIGLIORE - "Chi vorrei in squadra? Vorrei un Santi Cazorla. Sì, uno come lui", ha detto Xavi senza giri di parole. E ancora sullo spagnolo: "È il miglior giocatore con cui ho lavorato come allenatore. Non puoi dargli un prezzo. Con l'eccezione di Messi, Busquets eIniesta, è il giocatore di cui mi sono innamorato di più. Ha un talento in campo e ne calcio che non esiste altrove".