Yildiz: “La Juventus mi ha proposto il miglior progetto. Sul Bayern Monaco…”

Kenan Yildiz ha appena segnato la sua prima rete con la Turchia nell'amichevole giocata contro la Germania. Il classe 2005 è ormai in pianta stabile nella prima squadra della Juventus. Intervistato dalla Bild, il turco ha parlato della scelta di trasferirsi a Torino nel 2022 e lasciare il Bayern Monaco: "È stato strano lasciare il Bayern dopo così tanto tempo. Ho pensato a lungo a questo passaggio. La Juventus mi ha presentato il miglior progetto sportivo. Quindi era la strada giusta". E poi ha aggiunto: "Quando è stato chiaro che volevo trasferirmi, Hasan Salihamidzic e Marco Neppe hanno contattato il mio entourage e hanno fatto sforzi ancora più intensi: volevano davvero trattenermi. Era ora di allontanarsi da Monaco, la soluzione migliore era trasferirsi a Torino". E poi ha concluso: "Essere in prima squadra in un club come la Juventus è molto speciale. Ero già al Bayern, ma quando i miei agenti mi hanno parlato della Juventus mi sono subito emozionato. Dal Bayern alla Juventus era la strada giusta, il trasferimento è stata la mia migliore decisione".