Juventus, clamoroso dalla Spagna: in arrivo pazza offerta per Vlahovic

Dusan Vlahovic sta vivendo un altro periodo difficile alla Juventus: dopo aver segnato 4 gol nelle prime quattro gare di Serie A, il serbo è a secco da sei partite (oltre a due saltate per infortunio). Un lungo digiuno che lo ha fatto scalare anche nelle gerarchie: in questo momento, Moise Kean sembra in vantaggio nelle preferenze di Massimiliano Allegri. In vista di giugno, il futuro del classe 2000 è tutto da scrivere. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo todofichajes, l'Atletico Madrid starebbe preparando una folle offerta da far recapitare alla Juventus: 50 milioni di euro più il cartellino di Alvaro Morata. Per lo spagnolo si tratterebbe della terza avventura in bianconero (l'ultima proprio in prestito biennale dai Colchoneros). Da capire, poi, quali saranno le intenzioni di Cristiano Giuntoli.