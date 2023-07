Zambrotta: “Xavi da sempre allenatore, anche quando giocavo con lui”

E sulla crescita del club nell'ultimo periodo: "Ho visto molto bene il Barça. Hanno vinto nettamente il campionato e raggiunto un obiettivo molto importante per il club. Ora deve lavorare per raggiungere la finale di Champions League", ha detto senza giri di parole l'ex terzino. "Parliamo di una delle migliori squadre d'Europa e per il club, i suoi tifosi e la città è molto importante arrivare lontano in Champions League. Gli addii di Busquets e Jordi Alba? Il calcio è così. Non puoi giocare tutta la vita, ci sono momenti in cui devi dire 'basta'. Ognuno fa il suo tempo. Busquets e Alba sono la storia di questa società. Per qualsiasi club è molto importante avere giocatori come loro. Hanno fatto la storia".