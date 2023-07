Zaniolo, infortunio shock in amichevole: cade e il dito…

Una caduta e poi l'infortunio shock: tanta sfortuna per Zaniolo in amichevole.

Tempo di preparazione pre stagionale e di amichevoli. Il diktat numero uno è non farsi male. Peccato che la sfortuna abbia accompagnato l'ultima sfida del Galatasaray ed in particolare Nicolò Zaniolo . Il centrocampista, infatti, si è fatto male in modo decisamente bizzarro.

L'italia si è fatto male al mignolo della mano. L'ex Roma, ora in forza al Galatasaray, è caduto finendo sopra alla sua mano in uno scontro di gioco durante l'amichevole con lo Sturm Graz. Dolore fortissimo per l'azzurro che ha subito gridato forte comprendendo che qualcosa non andasse per il verso giusto. La prova e la conferma l'ha avuto al momento di rialzarsi dopo la caduta quando, osservandosi la mano, ha visto il suo dito mignolo essere completamente distorto e dislocato dalla normale posizione.