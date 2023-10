Zaniolo, l’avvocato: “Non ha mai scommesso, solo poker e blackjack”

Nicolò Zaniolo ha dovuto lasciare Coverciano nei giorni scorsi dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per il caso scommesse che vede coinvolti diversi giocatori italiani e di Serie A. A La Gazzetta dello Sport, l'avvocato del classe 1999 ha parlato della situazione del suo assistito: "Non ha mai scommesso. Lo ha detto anche a me. È possibile che abbia fatto giochi di carte come poker o blackjack su piattaforme online illegali, senza però sapere che lo fossero, ma chiariremo tutto", ha dichiarato l'avvocato Gianluca Tognozzi.