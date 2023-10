Italia, Zaniolo e Tonali mandati a casa: la nota della FIGC

Poi, prosegue ancora il comunicato su Tonali e Zaniolo. "A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso di consentire il loro rientro presso i propri club, anche a tutela degli stessi calciatori" - ha concluso la nota della FIGC. Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo faranno dunque ritorno in Inghilterra prima di attendere lo sviluppo delle indagini sul proprio conto. Il tutto, è accaduto dopo l'accusa lanciata da Fabrizio Corona al loro indirizzo e, in precedenza, verso Fagioli.