L'italiano si è trasferito in terra inglese dopo l'esperienza in Turchia al Galatasaray.

Nicolò Zaniolo è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell' Aston Villa . Dopo l'esperienza in Turchia con il Galatasaray, l'italiano passa in Premier League dove l'accoglienza è stata ottimale.

Ai canali ufficiali del club, ecco anche le prime parole del centrocampista ex Roma: "Quando mi ha chiamato Monchi non vedevo l’ora di venire qui e di giocare per questo fantastico club. Nelle ultime 24 ore sono partito da Istanbul e sono arrivato qui, ho fatto le visite e sono andato in hotel per stare con famiglia e amici. Oggi ho conosciuto i miei compagni, sono andato a conoscere la proprietà e ora sono qui pronto", ha detto Zaniolo.