Zidane al miele: “Mbappé? Vorrei allenarlo”

Futuro tutto da scrivere per Zidane che, però, ha le idee ben chiare su chi vorrebbe allenare un giorno.

Psg, Francia o Real Madrid? Non è dato sapere dove e quando, ma una cosa è certa: Zinedine Zidane sogna di allenare un giorno Kylian Mbappé .

Lo ha detto lo stesso ex campionissimo francese intervenuto ai microfoni di AFP. Sebbene ancora non si conosca il futuro né dell'attaccante né dell'allenatore, Zizou non si è nascosto e ha ammesso il desiderio futuro di poter allenare il giovane fuoriclasse.