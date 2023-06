Zidane: “Non vedo l’ora di tornare, alla Francia no per un motivo…”

La leggenda francese non vede l'ora di tornare ad allenare, ma sempre scegliendo con cura. No alla Francia perché non se lo "sentiva"

Redazione ITASportPress

Intervistato dall'emittente televisivo Telefoot, Zinedine Zidane ha parlato del proprio futuro: "Mi manca l'adrenalina, mi manca il calcio. Non vedo l'ora di tornare ad allenare, è un qualcosa di cui sento un grande bisogno. Già sono passati due anni ma assicuro che presto tornerò". L'ex allenatore del Real Madrid è ai box proprio da due stagioni e nessun progetto lo ha convinto a rimettersi in gioco in questi mesi. Nemmeno quello del Psg, che lo aveva contattato la scorsa estate per poi virare su Christophe Galtier. O quello di un club saudita, pronto a riempire d'oro l'allenatore.