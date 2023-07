Abodi fa chiarezza sul caso Jankto: “Ci parlerò. Vorrei mille coming out”

Il ministro dello Sport ha fatto chiarezza su alcune riflessioni in riferimento all'omosessualità nel calcio e non solo.

"Io omofobo? Mi dispiace che si dica questo di me. E' molto lontano dal mio modo d'essere". Il ministro dello Sport Andrea Abodi fa chiarezza a La Stampa dopo le polemiche sollevate da una sua frase relativa al coming out del calciatore Jakub Jankto , in cui l'esponente di governo diceva di "non amare le ostentazioni".

"Si può discutere sul vocabolario da usare. Invece di dire 'scelte' avrei potuto dire 'orientamento', ma è del tutto evidente lo spirito di rispetto delle individualità. Ho accostato concetti che vanno precisati meglio e, si badi, ho parlato di persone perché per me già dire 'omosessuale' non è giusto. Si deve a tutti il rispetto per l'identità, quindi vorrei mille coming out".