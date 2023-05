Adani non ha dubbi: “Inter, è il miglior momento dell’era Inzaghi”

MOMENTO - In tema Euroderby, Adani ha detto: "Nell'andata Dzeko non ha fatto solo il gol, è stato anche il migliore in campo assieme a Mkhitaryan. Nel momento del bisogno l'Inter conferma la bontà della sua rosa, ha una rosa eccellente che si può permettere di tenere Lukaku in panchina". L'ex difensore ha poi parlato in generale del momento della formazione nerazzurra che sta facendo bene non solo in Champions e in Coppa Italia dove andrà a giocarsi la finale, ma anche in campionato dove si è rimessa nelle prime quattro posizioni. "La squadra è in scia positiva, sicuramente è il miglior momento dell'era Inzaghi", il commento dell'ex giocatore.