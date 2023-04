Adriano, il figlio firma primo contratto da professionista

Primo contratto da professionista per il figlio dell'ex Imperatore Adriano. Grande gioia per il brasiliano.

Un altro Adriano, quindi, ufficialmente nel mondo del calcio professionistico. Il 16enne era reduce dalle esperienze nelle giovanili di Gremio e Boavista e ha già segnato 20 reti in 27 partite nel suo attuale club. "Questo momento rappresenta la realizzazione di un sogno. Il modo in cui sono stato accolto e si è evoluto come atleta e persona è stato il grande elemento di differenziazione per firmare con il Serrano", le parole del figlio dell'Imperatore.

Sui social anche le immagini della firma nero su bianco e la grande soddisfazione del giocatore così come dell'ex bomber con un passato importante in Italia. Come detto, anche il giovane atleta, come suo padre, è un attaccante con uno spiccato senso per il goal.