Alessandria-Sampdoria , amichevole pre stagionale, si giocherà oggi, domenica 30 luglio 2023 alle ore 20. Si tratta di un test importante per entrambe le squadre per mettere minutaggio sulle gambe in vista della prossima stagione.

Alessandria-Sampdoria, orario e dove vederla in tv

Dal sito ufficiale blucerchiato sono arrivate le ultimissime sulla squadra di Pirlo: "La Sampdoria si è ritrovata in mattinata al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dell’amichevole di questa sera, domenica, alle 20.00 con l’Alessandria. Al termine della seduta Andrea Pirlo ha compilato la lista con i nomi dei 23 convocati, che nel pomeriggio partiranno in direzione del “Moccagatta”.