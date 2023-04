Ancelotti-Brasile, fissata deadline. Presidente CBF: “Aspetteremo piano A fino…”

Carlo Ancelotti prossimo commissario tecnico del Brasile ? Al momento non si sa ancora quale sarà il futuro del mister ma la novità è che sembra essere stata fissata una deadline oltre la quale non si potrà andare. A metterla è stato il presidente della Federcalcio verdeoro Ednaldo Rodrigues .

Come riportato dall'ANSA, il numero uno della CBF, infatti, ha spiegato: "Prima di far partire il oiano B voglio verificare fino in fondo ogni possibilità che possa andare in porto il piano A. Abbiamo un appuntamento con una società e dobbiamo ascoltarli. Spero di poter dare l'annuncio del nostro nuovo tecnico il prossimo 25 maggio".