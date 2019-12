Ancelotti esonerato, parla Lampard: “Dispiace. Ma uno come lui ma non avrà problemi a trovare un club di alto livello…”

Carlo Ancelotti non è più l’allenatore del Napoli. L’annuncio nella notte ha fatto il giro del mondo del pallone ed è arrivato anche in casa Chelsea dove l’ex centrocampista Frank Lampard, ora allenatore blues, ha voluto spendere alcune parole in conferenza stampa subito dopo l’impegno della sua squadra inglese contro il Lille e il successivo passaggio agli ottavi di Champions League.

IN UN GRANDE CLUB – “L’esonero di Ancelotti? Ho un grande rispetto per Ancelotti e mi dispiace molto che sia successo. Ho visto la sua intervista prima della partita ed è stato chiaro che ultimamente è stato molto difficile per lui stare nel club, ma è rimasto incredibilmente in controllo come è soluto fare”. E poi l’auspicio: “Penso che, ovviamente, uno come lui sarà in grado di trovare lavoro in qualsiasi club di alto livello nel mondo. Questo è ovvio”, ha detto Lampard che è stato giocatore del mister di Reggiolo ai tempi di Londra.



AL NAPOLI ADESSO ATTENDONO GATTUSO…