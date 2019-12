Ufficiale – Napoli, Ancelotti non è più l’allenatore

Le voci sul possibile addio erano nell’aria. Nella notte è arrivata anche l’ufficialità: Carlo Ancelotti non è più l’allenatore del Napoli. Nonostante il successo in Champions League contro il Genk e il passaggio agli ottavi, il tecnico di Reggiolo paga un inizio stagione, soprattutto in campionato, poco positivo e qualche problema di troppo nei rapporti con la società e tutto l’ambiente.

A dare l’annuncio sulla separazione tra le parti è stato lo stesso club partenopeo.

COMUNICATO – “La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti”, queste le parole apparse sui canali ufficiali del club azzurro.

Dopo Carlo Ancelotti, in POLE POSTION C’E’ GENNARO GATTUSO…