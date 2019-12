Ancelotti, il retroscena: ha provato a convincere De Laurentiis a non esonerarlo

“Aurelio, sei sicuro?”. Con queste parole Carlo Ancelotti avrebbe provato a convincere Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a non esonerarlo.

Diciotto mesi di alti, bassi, risate e malumori, culminati, poi con l’esonero dopo il 4-0 al Genk nell’ultimo turno di Champions League. Ma anche il tentativo, raccontato da Il Mattino, di salvare il salvabile. Carlo Ancelotti ha detto addio al Napoli, non senza qualche rimpianto. De Laurentiis deve aver risposto affermativamente alla domanda del tecnico di Reggiolo in merito all’esonero. Una separazione che è arrivata a ciel sereno dopo un poker in coppa.

Adesso tocca a Gattuso e vedremo quale sarà il cammino dell’ex Milan…