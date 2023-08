Anche Mbappé elogia Buffon: “Un onore incrociare la tua leggendaria carriera”

Anche Kylian Mbappé si è unito ai messaggi di supporto a Gianluigi Buffon, che proprio nei giorni scorsi ha annunciato l'addio al calcio giocato. Il campione francese, ai ferri corti con il Psg e promesso sposo del Real Madrid, ha pensato al portiere tramite profili social: "Per me è stato un onore immenso conoscerti e incrociare la tua leggendaria carriera. Sei un uomo d'oro con consigli sempre preziosi che porterò sempre con me. Ti auguro buon viaggio e ti ringrazio di tutto".