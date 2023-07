Arthur: “Contratto con la Juventus ma tutto può succedere. Direi no all’Arabia”

Sull'esperienza in maglia Reds: "Penso di essere stato un po' sfortunato, ma è passato e mi sento molto meglio di allora. Voglio davvero giocare di nuovo e cercare il mio livello più alto come giocatore".

Per il centrocampista non c'è alcuna possibilità di andare in Arabia in questa finestra di mercato: "No, ho solo 26 anni e credo di poter dare molto di più di quello che ho ottenuto fino ad ora. Voglio tornare a giocare al mio livello migliore, vincere titoli importanti in Europa e tornare nella squadra brasiliana".