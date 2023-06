Juventus, apprezzamenti dalla Premier League per Arthur

Arthur potrebbe fare le valigie e partire nuovamente in direzione Premier League. Il centrocampista tornato dal prestito a Liverpool non rientra nei piani della Juventus , o più precisamente nel quadro tattico di Max Allegri, per cui appare inevitabile andare in direzione di una cessione a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da As , in Inghilterra qualcuno c'è e sarebbe disposto ad aprire le trattative: si tratterebbe di Aston Villa e Newcastle United, due squadre convinte delle qualità del brasiliano e pronte a scommetterci su.

Arthur ormai si è fatto un nome in Inghilterra con il Liverpool e viste le qualità potrebbe ritrovare la sua dimensione in Premier League. D'altro canto è ormai certo l'addio alla Juventus, almeno fin quando in panchina vi sarà Massimiliano Allegri: "Non rientra nei piani di Allegri e dobbiamo trovare una soluzione. Speriamo di chiudere un trasferimento" ha dichiarato l'agente del centrocampista in passato. Non ci resta che attendere novità, in ogni caso entrambe le parti sarebbero d'accordo per una separazione.