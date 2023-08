Atalanta, il ritorno in coppa entusiasma i tifosi: boom di mini abbonamenti per l’Europa League

La Dea torna in Europa e i tifosi dicono "presente": oltre 6600 mini abbonamenti venduti per le gare del girone di Europa League.

Atalanta ed Europa, un binomio ritrovato e che mancava alla piazza. La conferma arriva dalla tifoseria che in vista delle gare del girone di Europa League ha risposto "presente" sottoscrivendo oltre 6600 mini abbonamenti .

La Dea ha aggiornato il proprio pubblico a proposito dell'iniziativa per le tre sfide del girone di Coppa. Sul sito nerazzurro, infatti, si legge: "Terzo giorno utile per sottoscrivere l’abbonamento UEL Group Stage 2023-2024 che dà diritto ad assistere alle tre partite casalinghe che l’Atalanta disputerà nella fase a gironi della prossima UEFA Europa League. Si ricorda che sino a domenica prossima 27 agosto potranno prelazionare il posto occupato in campionato gli abbonati di Curva Nord Pisani e Tribuna Rinascimento. Alle 19 di oggi (ieri ndr) sono stati sottoscritti 6.633 mini-abbonamenti".