Belgio-Olanda U21, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Belgio-Olanda U21, le ultime

Al via l'Europeo Under 21. In campo oggi Belgioe Olanda U21 che appartengono al gruppo A. I Diavoli Rossi dovrebbero affidarsi a Lammens in porta. Difesa composta da Patris, Debast, De Winter, De Cuyper. In mezzo Matazo, Keita, Vranckx; De Ketelaere, Vertessen, Ramazani in avanti. Spiccano alcuni "italiani" tra cui il milanista De Ketelaere chiamato a mostrare le sue qualità dopo un'annata difficile in Serie A.