Benitez: “Tornare al Napoli? Sto aspettando…”

Intervista a Sky Sport per Rafa Benitez tra questioni personali, con la voglia di tornare ad allenare, e la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Parlando del proprio futuro e a domanda precisa sul tornare in panchina, magari al Napoli: "Torno al Napoli? Sto aspettando, voglio ancora vincere, non voglio stare a metà classifica. La decisione è di qualcun altro. Io sono preparato, guardo e analizzo tutto, lo faccio sempre e vorrei farlo fino alla fine dei miei giorni".