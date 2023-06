Manchester City-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La formazione inglese dovrebbe affidarsi a Ederson in porta. Walker, Ruben Dias e Akanji in difesa. Stones e Rodri davanti al pacchetto arretrato. Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan e Grealish sulla trequarti ad inventare per bomber Haaland. Unico dubbio appunto Walker che, però, dovrebbe aver recuperato.

Nell'Inter, spazio a Onana tra i pali. Difesa con Darmian, Acerbi e Bastoni. In mezzo da destra a sinistra Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco. In attacco Lautaro Martinez e Dzeko. Proprio il bosniaco dovrebbe vincere il ballottaggio con Lukaku.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La finale di Champions League tra Manchester City e Inter si giocherà, come detto, oggi 10 giugno 2023 allo stadio Atatürk di Istanbul, in Turchia. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Pep Guardiola e quella di Simone Inzaghi sarà alle ore 21:00 italiane.

Manchester City-Inter si potrà vedere in diretta tv, in chiaro e gratis su Mediaset, che proporrà la visione della partita attraverso Canale 5. Gli abbonati a Sky potranno vedere la partita in tv anche sul satellite, in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e sul numero 251.

In streaming si potrà seguire la gara sul sito Mediaset Infinity e su quello di Sportmediaset oppure su Sky Go e NOW.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi