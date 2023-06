Bergomi, paragone illustre: “Dimarco? Ricorda Roberto Carlos…”

Protagonista della vittoria dell' Italia sull'Olanda nella finale per il terzo-quarto posto in Nations League, Federico Dimarco si è preso i complimenti di Beppe Bergomi . L'ex difensore, intervenuto a Sky Sport per commentare l'operato dell'esterno, ha avuto modo di fare un bilancio sulla prestazione del giocatore con tanto di "paragone" forte con un big del passato.

"Dimarco ricorda Roberto Carlos in alcune movenze e se riesce a migliorare anche in fase difensiva…", ha detto Bergomi azzardando una sorta di confronto tra l'italiano e l'ex leggenda brasiliana. Poi, analizzando la prestazione del giocatore nella gara tra gli Azzurri e gli Oranje in Nations League: "Nel gol dell’1-2 dell’Olanda avrebbe potuto fare molto meglio. Parliamo di un calciatore generoso, che non si risparmia mai e quindi magari ora è un po’ stanco, calando un po’ nella spinta e anche nell’attenzione", ha detto Bergomi.