Berlusconi: “In un mondo ideale porterei Haaland e Mbappé al Milan”

Cuore diviso a metà per Berlusconi che attualmente è presidente del Monza ma che pensa anche alla sua ex squadra, il Milan. Le parole tra presente e sogni di mercati.

Nel corso di una bella intervista a La Gazzetta dello Sport, Silvio Berlusconi , numero uno del Monza ed ex prsidente del Milan, ha avuto modo di parlare della squadra rossonera anche in vista del big match di oggi contro il Napoli .

Parlando del tecnico Pioli e di qualche critica arrivata: "Devo fare una premessa: io sono sempre un tifoso del Milan e ovviamente guardo le vicende dei rossoneri con grande partecipazione. Ma sono anche l’ex-presidente del Milan e oggi il presidente di un’altra squadra di Serie A. Non sono dunque in condizione di dare consigli di questo genere, anche per rispetto dell’attuale proprietà. Posso solo dire che ho molta stima di Pioli e che quella del Milan è davvero una stagione strana, un po’ a fasi alterne. Il Milan ha giocato delle partite bellissime ma ha avuto cedimenti inspiegabili".