Napoli-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Napoli e Milan si sfidano oggi al Maradona. Squadre in campo alle 20:45 per il big match di Serie A della 28esima giornata di campionato.

Redazione ITASportPress

Napoli-Milan si gioca oggi, domenica 2 aprile 2023 alle ore 20:45 per la 28esima giornata di Serie A. Va in scena al Maradona il big match tra gli Azzurri primi della classe e i rossoneri che cercano punti per le posizioni che varrebbero l'accesso alla prossima edizione della Champions League.

Napoli-Milan, le ultime Padroni di casa che per la sfida di oggi dovranno fare a meno di Osimhen in attacco. Il bomber del Napoli sarà out. Al suo posto dovrebbe giocare Simeone. Spalletti si affiderà al Cholito insieme a Politano e Kvaratskhelia. In mezzo solito terzetto Anguissa, Lobotka e Zielinski. Meret tra i pali difeso da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui.

Qualche dubbio per il Milan di Pioli che dovrebbe affidarsi a Leao, Brahim Diaz e Krunic alle spalle della punta Giroud. In difesa possibile ritorno di Calabria esterno di destra e Theo Hernandez dalla parte opposta.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra il Napoli ed il Milan che andrà in scena oggi, domenica 2 aprile alle 20:45 sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per vederla in tv servirà scaricare l'app di su una smart tv compatibile, oppure utilizzare console PlayStation e XBox o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box.

Chi è abbonato a e Sky, attivando Zona DAZN potrà vedere Napoli-Milan in tv al canale numero 214 di Sky.

Chiaramente il match sarà visibile anche in streaming con le stesse emittenti.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.