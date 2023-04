Boniek: “Var ha creato un problema. Italiane in Europa? Ecco come andrà”

Spazio anche alle competizioni europee con le partite delle squadre italiane tra Champions, Europa e Conference League: "Roma e Juventus partono con i favori del pronostico e possono andare in finale e sarebbe storico. Poi anche una tra Inter o Milan può andare in finale di Champions. C’è la possibilità che in ogni competizione, compresa la Fiorentina, possono raggiungere l’ultimo atto. Questo vuol dire che il calcio italiano sta migliorando. In Italia il calcio è più difficile".