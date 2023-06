Bonucci fa mea culpa: “So chi sono e che gioco è questo. Non intendo sottrarmi”

Cade l' Italia di Roberto Mancini nella semifinale di Nations League contro la Spagna . 2-1 il punteggio finale per le Furie Rosse capaci di colpire ad inizio sfida e nei minuti finali. La rete del vantaggio, però, è stata propiziata da un pesante errore in disimpegno di Leonardo Bonucci . Il difensore azzurro, protagonista in negativo, come sempre ci ha messo la faccia e dopo le normali interviste di rito, ha deciso di presentarsi anche sui social con tanto di post di mea culpa ma, allo stesso tempo, di grande orgoglio.

"Eccomi qui. Un appuntamento che conosco bene. Un momento a cui non intendo sottrarmi. So bene quanto un errore in una partita del genere possa contare ma so anche quanto la consapevolezza possa aiutare a guardare avanti certi delle fondamenta che ci sostengono. Il lavoro e la passione che mi hanno sempre contraddistinto non si faranno scalfire dai giudizi del momento", ha scritto Bonucci su Instagram.