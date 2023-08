Bonucci, l’AIC in sua difesa: “Calpestata dignità. La Juve deve reintegrarlo”

Situazione caldissima in casa Juventus con il caso Leonardo Bonucci che continua a tenere banco. Il difensore è stato messo, di fatto, fuori dalla rosa di Massimiliano Allegri e non sembrano esserci le condizioni per il suo reintegro. A prendere posizione in questa vicenda anche l'AIC, l'Associazione italiana calciatori, nelle vesti del suo presidente Umberto Calcagno.