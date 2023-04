Borini: “In Turchia grande fiducia. Nazionale? Ci spero”

Protagonista a suon di gol col suo Karagumruk in Turchia, Borini ha parlato tra presente e futuro.

Ormai ogni settimana è protagonista a suon di gol col suo Karagumruk in Turchia. Sono già 21 le reti messe a segno in stagione. Parliamo di Fabio Borini che è tornato a risplendere nel massimo campionato turco per merito suo e, a quanto pare, come dichiarato a gianlucadimarzio.com, anche grazie a mister Andrea Pirlo.

"Mi è subito stata data fiducia, sia da Andrea che da tutto il suo staff. E un attaccante cerca sempre dal suo allenatore quello stimolo a fare meglio. Mi sono immediatamente sentito a mio agio perché mi ha reso un attaccante meno, come dico io, difensivista: devo ancora rientrare, certo, ma in maniera diversa. Non mi è sempre stato concesso in passato", ha spiegato l'ex anche di Milan e Hellas.

A proposito dei tanti italiani presenti in Turchia: "Zaniolo? Nicolò si sta ambientando, non è facile farlo a metà campionato. In generale, qui stravedono per noi, forse perché ancora innamorati del nostro periodo d’oro, quello anni ‘90-2000. Ammirano la nostra attenzione per la tattica, la nostra continuità sul lavoro: è un aspetto che seguono con grande interesse".

Sul campionato: "Me lo aspettavo di livello più basso. Ma non scarso, sia chiaro. Solo più basso. C’è altissima intensità fisica, magari sacrificando un pò la tecnica, ma questo rende le partite sempre aperte: non è mai facile vincere. Ogni anno ci sono almeno cinque squadre che lottano per vincere: Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, Trabzonspor, Basaksehir e, da quando è arrivato Montella, pure l’Adana. C’è da lottare per ogni partita, ve lo assicuro…".

Tornado alle vicende personali non manca una speranza a tinte Azzurre, come quelle della Nazionale italiana: "Non posso negare che con tutti questi gol, 21 in stagione, un pensiero io l’abbia fatto. Avevo ricevuto una pre convocazione a inizio stagione, tra settembre e ottobre, ma poi non si concretizzò. A marzo ci ho sperato, viste anche le difficoltà azzurre nel mio reparto ma amen, c’è sempre tempo per il futuro".

E a proposito di futuro: "Una cosa è sicura: nella prossima scelta professionale, la mia famiglia avrà il primo posto per la mia decisione", ha concluso Borini.